Fenerbahçe'de dikkat çeken sakatlık detayı

16 ayrı oyuncunun sakatlık yaşadığı Fenerbahçe'de problemlerin birçoğunun darbeye bağlı olmaması eleştirileri de beraberinde getirdi. Kanarya'da 19 ile en fazla maç kaçıran isim Rodrigo Becao oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de dikkat çeken sakatlık detayı
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06 Nisan 2024 13:32
Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan sakatlıklar dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler'de sakatlık probleminin artmasının ardından gözler, Ertuğrul Karanlık yönetimindeki sağlık ekibine çevrildi. 16 ayrı futbolcunun sakatlık problemiyle boğuştuğu Kanarya'da söz konusu problemlerin birçoğunun darbeye bağlı sakatlık olmaması da eleştirileri beraberinde getirdi.

Bilindiği üzere Fred, İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder gibi isimler darbeye bağlı olmayan sakatlıklar geçirdi. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de en fazla maç kaçıran isim 19 karşılaşmayla Rodrigo Becao oldu. Becao'yu 13'er maç ile Miha Zajc ve Joshua King takip etti. Ayrıca Serdar Aziz'in 11, Fred'in de 10 maç kaçırdığı görüldü.

FUTBOLCU KAÇAN MAÇ
Rodrigo Becao 19 maç
Joshua King 13 maç
Miha Zajc 13 maç
Serdar Aziz 11 maç
Emre Mor 11 maç
Fred 10 maç
Mert Hakan Yandaş 7 maç
Alexander Djiku 5 maç
Bright Osayi-Samuel 4 maç
Leonardo Bonucci 3 maç
Bartuğ Elmaz 2 maç
İrfan Can Kahveci 2 maç
Ferdi Kadıoğlu 1 maç
İsmail Yüksek 1 maç
Michy Batshuayi 1 maç
Edin Dzeko 1 maç


 
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