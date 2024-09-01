Fenerbahçe'de dikkat çeken gol averajı istatistiği

Bu sezon 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe'de dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
İlk 4 haftada attığı 11 gole karşılık kalesinde 2 gol gören ve +9 gol averajı yakalayan Fenerbahçe lig tarihinde 4. maçlar itibarıyla sadece 2 sezonda daha yüksek bir gol averajı yakaladı.
OPTA'nın hazırladığı veriye göre Fenerbahçe daha önce 1998-99 ve 1964-65'te daha iyi averajlar yakaladı.
İlk 4 haftada attığı 11 gole karşılık kalesinde 2 gol gören ve +9 gol averajı yakalayan Fenerbahçe lig tarihinde 4. maçlar itibarıyla sadece 2 sezonda daha yüksek bir gol averajı yakaladı.
OPTA'nın hazırladığı veriye göre Fenerbahçe daha önce 1998-99 ve 1964-65'te daha iyi averajlar yakaladı.