Fenerbahçe'de dikkat çeken gol averajı istatistiği

İlk 4 haftada attığı 11 gole karşılık kalesinde 2 gol gören ve +9 gol averajı yakalayan Fenerbahçe lig tarihinde 4. maçlar itibarıyla sadece 2 sezonda daha yüksek bir gol averajı yakaladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de dikkat çeken gol averajı istatistiği
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01 Eylül 2024 12:16
Bu sezon 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe'de dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

İlk 4 haftada attığı 11 gole karşılık kalesinde 2 gol gören ve +9 gol averajı yakalayan Fenerbahçe lig tarihinde 4. maçlar itibarıyla sadece 2 sezonda daha yüksek bir gol averajı yakaladı.

OPTA'nın hazırladığı veriye göre Fenerbahçe daha önce 1998-99 ve 1964-65'te daha iyi averajlar yakaladı.  

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