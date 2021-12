Fenerbahçe'de Diego Rossi'ye tam not

Çaykur Rizespor karşısında ilk golde Berisha'ya çok güzel bir pas veren Rossi, 5 asistle Fenerbahçe'nin ligdeki en başarılı ismi konumunda. İkinci yarıda attığı gol ise ofsayta takılan Uruguaylı yıldız, sergilediği futbolla tam not aldı.



En son Galatasaray derbisinde Crespo'ya asist yapan Diego Rossi, İrfan Can'ın yokluğunda 11'de forma giydi. Uruguaylı futbolcu, hücum hattında çok hareketliydi. Rossi, henüz 13. dakikada sağ taraftan çok hızlı bir dripling yaptı ve ceza sahasına müthiş pas yolladı.



Berisha da kafayla golü attı. Topu her ayağına aldığında Rizespor savunmasını zorlayan Rossi, 71. dakikadaağları da havalandırdı. Fakat, VAR'a takıldı. Ofsayt gerekçesiyle golü iptal edilen 23 yaşındaki hücumcunun sevinci yarım kaldı.



7 gole katkısı var



Toplamda 5 asiste ulaşan Rossi, bu alanda Fenerbahçe 'nin ligdeki en başarılı ismi. Rossi'nin aynı zamanda 2 de golü bulunuyor. Onu 4'er asistle İrfan Can ve Valencia takip ediyor.