Fenerbahçe'nin Urugaylı futbolcusu Diego Rossi'ye Brezilya'dan Flamengo, Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians ve Palmeiras talip oldu.



Yönetim, sezon başında Los Angeles'tan kiraladığı Uruguaylı yıldızın bonservisini lig bitmeden önce 5.5 milyon euroya almıştı. Rossi, özellikle sezonun ikinci bölümünde çok iyi bir performans sergiledi. 24 yaşındaki oyuncu, Brezilya ekiplerinin dikkatini çekti.



Flamengo, Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians ve Palmeiras'ın Rossi'yi transfer etmek istediği kaydedildi. Hatta Palmeiras'ın harekete geçip, 7 milyon euroluk teklif yaptığı ancak bunun kabul edilmediği öğrenildi.



