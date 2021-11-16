Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin derbi heyecanı

Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden Diego Rossi, Galatasaray derbisi için sabırsızlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin derbi heyecanı
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16 Kasım 2021 13:02
Diego Martín Rossi Marachlian
Diego Martín Rossi Marachlian
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Diego Rossi, Galatasaray'la oynanacak dev mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor.

Rossi, arkadaşlarının Galatasaray maçlarındaki atmosferi kendisine anlattığını belirterek, "Daha önce oynanan derbileri de izledim. Benim için inanılmaz bir deneyim olacak. Hiç görmediğim bir atmosferi yaşayacağım. Bu kritik maçı kazanmak için hepimiz kenetlendik. Hem oynamak hem de galip gelmek kariyerimde unutulmaz bir an olur" ifadelerini kullandı.

Son haftalarda formsuz olan Rossi, Fenerbahçe'ye geldğinden beri ilk kez Kayserispor maçında süre almadı.  



 


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