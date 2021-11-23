Fenerbahçe'de Diego Rossi az ama öz oynuyor!

Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, derbide son dakikada oyuna dahil olup galibiyet golünün asistini yaptı.
Bu sezon başında başında Los Angeles FC'den kiralanan 23 yaşındaki sol kanat, sahada kaldığı az süreye rağmen skora sağladığı katkıyla dikkat çekiyor.
9 maçta 534 dakika sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Rossi, 2 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.
Bu sezon başında başında Los Angeles FC'den kiralanan 23 yaşındaki sol kanat, sahada kaldığı az süreye rağmen skora sağladığı katkıyla dikkat çekiyor.
9 maçta 534 dakika sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Rossi, 2 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.