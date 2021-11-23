Fenerbahçe'de Diego Rossi az ama öz oynuyor!

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Diego Rossi, az ama öz oynuyor. 534 dakika sahada kalan yıldız, 2 gol ve 4 asistle dikkat çekiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Diego Rossi az ama öz oynuyor!
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23 Kasım 2021 13:24
Diego Martín Rossi Marachlian
Diego Martín Rossi Marachlian
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, derbide son dakikada oyuna dahil olup galibiyet golünün asistini yaptı.

Bu sezon başında başında Los Angeles FC'den kiralanan 23 yaşındaki sol kanat, sahada kaldığı az süreye rağmen skora sağladığı katkıyla dikkat çekiyor.

9 maçta 534 dakika sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Rossi, 2 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu. 

 

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