Fenerbahçe'de Devler Ligi ve 4'te 4 planı

Fenerbahçe , Trabzonspor'u yenerse 3 puandan çok daha fazlasını kazanacak. Karadeniz ekibinden hem rövanşı almak hem de Kadıköy'deki yenilmezlik unvanını sürdürmek isteyen Sarı Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi yolunda da önemli bir sınavı geçmiş olacak.

Haber; Fanatik
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Fenerbahçe'de Devler Ligi ve 4'te 4 planı
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06 Mart 2022 12:58
Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını gelecek sezona bırakmak zorunda kalan Fenerbahçe için artık eldeki en önemli hedef, sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi biletini kapmak olacak. Dün Konya'nın, Galatasaray 'la karşılaştığı, yarın da Başakşehir'in Beşiktaş 'a konuk olacağı haftada Sarı Lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek 3 puandan çok daha fazlasını almayı hedefliyor. Haftayı kârlı kapatmak isteyen Kanarya, ligde son 3 maçını da kazandı ve bu sezon 3. kez bu seriyi yakaladı.

İlk kez 4'te 4 yapabilir

İkinci 3 maçlık serisini 4'e çıkarma fırsatını olaylı Trabzonspor deplasmanında (O zaman ligde liderdi.) 3-1'lik yenilgiyle sonlandırmak zorunda kalan teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, hem Bordo-Mavililer'den rövanşı almak hem de ikincilik yolunda rakiplerinin önüne geçmek istiyor. İstatistiklere baktığımızda Karadeniz temsilcisini ağırladığı son 24 Süper Lig karşılaşmasını kaybetmeyen Fenerbahçe, bu süreçte 13 galibiyet ve 11 beraberlik elde etti.

Rakibine karşı yenilmezlik unvanını da korumayı hedefleyen Fener, kendisi açısından çok önemli olan adeta final niteliğindeki kapışmadan zaferle ayrılmaktan başka bir şey düşünmüyor.

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