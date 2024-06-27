Fenerbahçe'de dev transfer için Tadic ve Becao devrede

Fenerbahçe'nin listesinde olan oyuncuların bazıları EURO 2024'te mücadele ediyor. Bu durum da transfer görüşmelerini etkiliyor. Sarı-Lacivertliler'in peşinde olduğu en önemli isimlerden biri için yoğun mesai harcanıyor.
GÖRÜŞMELER TAM GAZ
Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Lazar Samardzic olduğu öğrenildi. Yönetim, yıldız futbolcu için Udinese ile pazarlıklara başlamıştı. İtalyan ekibi 25 milyon Euro'da ısrarcı.
Fenerbahçe ise 20 milyon Euro ve bonuslarla Siyah-Beyazlılar'ı ikna etmeye çalışıyor. Yönetim, Samardzic'in menajerlik şirketiyle de görüşmeleri sürdürüyor.
TADIC VE BECAO DEVREDE
Sarı-Lacivertliler'de, 22 yaşındaki yıldızı ikna etmek için de Dusan Tadic ve Rodrigo Becao da devreye girdi. Samardzic'in milli takımdan kaptanı olan Tadic'in genç oyuncuya Fenerbahçe ile ilgili bilgi verdiği öğrenildi. Sırp oyuncunun paylaşımını beğendiği Becao'nun da Udinese'den eski takım arkadaşına İstanbul ve Sarı-Lacivertliler'i anlattığı kaydedildi.
Jose Mourinho, Lazar Samardzic'i kadroda görmeyi çok istiyor. Yönetim, 2 Temmuz'da başlayacak olan Avusturya Kampı'na kadar 22 yaşındaki orta saha oyuncusuna imza attırmayı planlıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde yıldız futbolcu, EURO 2024 sonrası izin yapacağı için Avusturya kampının ortalarında Sarı-Lacivertliler'e katılabilecek.
34 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 34 resmi maça çıkan Lazar Samardzic bu karşılaşmalarda 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
GÖRÜŞMELER TAM GAZ
Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Lazar Samardzic olduğu öğrenildi. Yönetim, yıldız futbolcu için Udinese ile pazarlıklara başlamıştı. İtalyan ekibi 25 milyon Euro'da ısrarcı.
Fenerbahçe ise 20 milyon Euro ve bonuslarla Siyah-Beyazlılar'ı ikna etmeye çalışıyor. Yönetim, Samardzic'in menajerlik şirketiyle de görüşmeleri sürdürüyor.
TADIC VE BECAO DEVREDE
Sarı-Lacivertliler'de, 22 yaşındaki yıldızı ikna etmek için de Dusan Tadic ve Rodrigo Becao da devreye girdi. Samardzic'in milli takımdan kaptanı olan Tadic'in genç oyuncuya Fenerbahçe ile ilgili bilgi verdiği öğrenildi. Sırp oyuncunun paylaşımını beğendiği Becao'nun da Udinese'den eski takım arkadaşına İstanbul ve Sarı-Lacivertliler'i anlattığı kaydedildi.
Jose Mourinho, Lazar Samardzic'i kadroda görmeyi çok istiyor. Yönetim, 2 Temmuz'da başlayacak olan Avusturya Kampı'na kadar 22 yaşındaki orta saha oyuncusuna imza attırmayı planlıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde yıldız futbolcu, EURO 2024 sonrası izin yapacağı için Avusturya kampının ortalarında Sarı-Lacivertliler'e katılabilecek.
34 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 34 resmi maça çıkan Lazar Samardzic bu karşılaşmalarda 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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