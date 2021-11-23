Fenerbahçe'de derbi zaferine 1 gün izin

Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Galatasaray galibiyetinin ardından soyunma odasında tüm öğrencilerini tek tek tebrik etti. Pereira daha sonra öğrencilerine 1 gün izin verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de derbi zaferine 1 gün izin
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23 Kasım 2021 11:07
Vitor Pereira, Galatasaray galibiyetinin ardından soyunma odasında tüm öğrencilerini tek tek tebrik etti. Portekizli hoca, burada yaptığı kısa konuşmada, "Kalitemizi ve şampiyonluğa olan inancımızı herkese gösterdik. Hepinizi kutluyorum, sizinle gurur duyuyorum" dedi.

Pereira daha sonra öğrencilerine, "Yarın (dün) dinlenin, ailenizle bu zaferin mutluluğunu paylaşın. Salı (bugün) günü Samandıra'da bir araya gelip, derbiyi unutarak en az Galatasaray maçı kadar önemli olan Olympiakos karşılaşması için hazırlıklarımıza başlayacağız" sözleriyle 1 gün izin verdi.  

 
 


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