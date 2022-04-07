Fenerbahçe'de derbi zaferi için son şans!

Fenerbahçe, Kadıköy'de bu sezonki son derbisine Galatasaray karşısında çıkacak. Sarı-Lacivertliler, bu karşılaşmada zafere ulaşarak Ülker Stadı'nda taraftarına derbi zaferi yaşatmanın hesaplarını yapıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de derbi zaferi için son şans!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Nisan 2022 10:54
Fenerbahçe, bu sezon sahasında iki derbi oynadı. Kanarya, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı ve bu maç Vitor Pereira'nın son karşılaşması oldu.

Sarı Lacivertliler, Trabzonspor karşısında ise 18. dakikada İrfan'ın atılmasıyla 10 kişi kalmasına rağmen maçı 1-1 tamamlamayı başardı. Fenerbahçe, Kadıköy'de bu sezonki son derbisine Galatasaray karşısında çıkacak. Sarı-Lacivertliler, bu karşılaşmada zafere ulaşarak Ülker Stadı'nda taraftarına derbi zaferi yaşatmanın hesaplarını yapıyor.  

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.