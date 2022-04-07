Fenerbahçe, bu sezon sahasında iki derbi oynadı. Kanarya, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı ve bu maç Vitor Pereira'nın son karşılaşması oldu.



Sarı Lacivertliler, Trabzonspor karşısında ise 18. dakikada İrfan'ın atılmasıyla 10 kişi kalmasına rağmen maçı 1-1 tamamlamayı başardı. Fenerbahçe, Kadıköy'de bu sezonki son derbisine Galatasaray karşısında çıkacak. Sarı-Lacivertliler, bu karşılaşmada zafere ulaşarak Ülker Stadı'nda taraftarına derbi zaferi yaşatmanın hesaplarını yapıyor.







