Fenerbahçe'de derbi planı Luan Peres'e bağlı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rennes maçında sakatlanan, Alanyaspor karşısında oynayamayan Luan Peres'in Beşiktaş mücadelesinde görev yapmayacağı belli değil. Jorge Jesus derbi planını, Brezilyalı oyuncunun durumuna göre şekillendirecek. Üçlü savunmanın mı yoksa dörtlü defansın mı tercih edileceği Luan'a bağlı.



Fenerbahçe bu sezon rakibe göre taktik belirledi. Jorge Jesus bazı maçlarda üçlü savunmayı tercih ederken, bazı karşılaşmalarda ise takımını dörtlü defans hattıyla sahaya sürdü. Portekizli teknik adamın son haftalarda üçlü seçimi ön plana çıktı. Ancak Luan Peres'in Rennes maçında dizinden sakatlanması işleri değiştirdi. O mücadelede Luan çıktıktan sonra dörtlü defansa dönen Jesus, öğrencisinin oynayamadığı Alanya karşılaşmasında da 4 savunmacı kullandı.



ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BEKLENECEK



Sarı-Lacivertlilerin Beşiktaş karşısında kullanacağı taktik, Luan Peres'in durumuna göre şekillenecek. Eğer Brezilyalı stoper oynayacak duruma gelirse, Jesus'un tercihi büyük ihtimalle 3'lü savunmadan yana olacak. 28 yaşındaki stoper derbiye kadar hazır hale gelmezse, Portekizli teknik adamın yine dörtlü defans hattını tercih etmesi muhtemel. Tecrübeli teknik adam, bu nedenle taktik çalışmalar için önümüzdeki haftanın ortasına kadar bekleyecek. Bu süreçte hem Luan'ın durumu netleşecek, hem de Milli göreve giden oyuncuların büyük çoğunluğu dönecek.



SERDAR AZİZ DÜŞÜK İHTİMAL



Jorge Jesus için aslında bir ihtimal daha var: Serdar Aziz... 31 yaşındaki oyuncu iyileşti ve çalışmalara başladı. Ancak Serdar'ın ciddi bir maç eksiği var. Tecrübeli savunmacı, 20 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk müsabakasında görev yapmış ve sadece 45 dakika sahada kalmıştı. Başarılı oyuncu Avrupa Ligi'ndeki son iki karşılaşmada kadroya girse de Alanya maçında ağrıları nedeniyle yine tribündeydi. Bu nedenle Jorge Jesus'un, Luan'ın oynamaması halinde Serdar Aziz'i kullanıp üçlü savunmayı tercih etmesi düşük bir ihtimal olarak görünüyor.





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