Fenerbahçe'de bugün oynanacak Antalyaspor maçında 3 puandan başkası düşünülmüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un tüm planlamalarını 3 puan üzerine yaptığı, 8 Ocak Pazar akşamı Kadıköy'de yapılacak Galatasaray derbisine kayıpsız gitmenin çok kritik olduğunu savunduğu belirtildi. Jesus'un Hatayspor maçıyla beraber yeni bir seriyi başlatmaları gerektiğini vurguladığı, zirve yarışının kaderinin bu süreçte netleşeceğini savunduğu ifade edildi.Galatasaray derbisinde taraftarlarının önüne güçlü ve moralli çıkmak isteyen sarı-lacivertlilerin hem liderliği kalıcı olarak geri almayı amaçladığı hem de lig yarışındaki psikolojik üstünlüğü ele geçirmeyi planladığı bildirildi. Takımın Antalyaspor deplasmanına en az Galatasaray derbisi kadar motive olduğu, Jorge Jesus'un futbolcularına bu akşamki 90 dakikanın öneminden özellikle bahsettiği kaydedildi. Bugünkü Antalyaspor ve pazar akşamki Galatasaray maçları için 6 puan hedefi kondu.Sarı-lacivertli takımda futbolcuların moralli olması da gözlerden kaçmıyor. Hatayspor maçındaki 4-0'lık galibiyet sonrası derin bir nefes alan Fenerbahçe'de yılbaşı nedeniyle hafta sonu maç oynanmaması da bir nebze olsun takımın dinlenmesini sağladı. Yakın bir zaman önce Antalya'da kamp yapan ve kış aylarında Antalya gibi iklim şartlarının daha olumlu olduğu bir şehirde maça çıkacak olan sarı-lacivertliler bu avantajları da kullanmak istiyor.Antrenman sonrası özel uçakla Antalya'ya giden F.Bahçe kafilesini taraftarlar karşıladı. Sarı-lacivertli taraftarlar havalimanı çıkışında futbolcular ve teknik direktör Jorge Jesus'a sevgi gösterilerinde bulundu. Jesus'a taraftarlar büyük ilgi gösterdi.Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam oynanacak Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında yedek kulübeleri de dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerin 69. yaşındaki teknik direktörü Jorge Jesus ile Antalyaspor'un 34 yaşındaki teknik patronu Nuri Şahin ilk kez karşı karşıya gelecek. Bir yanda ligin en tecrübeli antrenörlerinden biri olan Jesus, diğer tarafta da antrenörlük kariyerinde henüz 3. yılını geçiren Nuri Şahin olacak.Sezon başında yayıncı kuruluşa verdiği röportajda Jorge Jesus'tan övgü dolu sözlerle bahseden Nuri Şahin, "Jorge Jesus yıllardır inanılmaz şeyler başaran bir insan. Geçen bir maçta atılan bir gol sonrası insan ürküyor. Saygı duyuyor" ifadelerini kullanmıştı. Ligde son 2 maçını kazanamayan Antalyaspor'da Nuri Şahin, 3 puandan başka bir sonuç düşünmüyor. Jorge Jesus'lu Fenerbahçe ise İstanbul dışında en son Ankaragücü'nü yenmişti.