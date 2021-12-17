Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık şoku!

Fenerbahçe'ye Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesinde kötü haber geldi.
Sarı - lacivertlilerde bu sezonun istikrarlı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı.
Yan bağlarında yırtık şüphesi olan Kadıoğlu'nun sonucu, çekilecek MR sonrası belli olacak.
22 yaşındaki futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sarı - lacivertlilerde bu sezonun istikrarlı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı.
Yan bağlarında yırtık şüphesi olan Kadıoğlu'nun sonucu, çekilecek MR sonrası belli olacak.
22 yaşındaki futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.