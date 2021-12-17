Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık şoku!

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisi öncesinde sakatlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık şoku!
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17 Aralık 2021 12:04
Fenerbahçe'ye Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesinde kötü haber geldi.

Sarı - lacivertlilerde bu sezonun istikrarlı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı.

Yan bağlarında yırtık şüphesi olan Kadıoğlu'nun sonucu, çekilecek MR sonrası belli olacak.

22 yaşındaki futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.


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