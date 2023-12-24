Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık!

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisinde görev alamayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık!
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24 Aralık 2023 15:38
Son güncelleme 24 Aralık 2023 15:41
Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de derbi öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, sarı-lacivertli takımda Serdar Aziz, sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Sakatlığı sonrası Kayserispor maçında sahalara geri dönen deneyimli stoper, Galatasaray maçında takımını yalnız bırakmak zorunda kalacak.

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