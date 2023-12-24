Fenerbahçe'de derbi öncesi sakatlık!

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de derbi öncesi önemli bir gelişme yaşandı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, sarı-lacivertli takımda Serdar Aziz, sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Sakatlığı sonrası Kayserispor maçında sahalara geri dönen deneyimli stoper, Galatasaray maçında takımını yalnız bırakmak zorunda kalacak.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, sarı-lacivertli takımda Serdar Aziz, sakatlığı nedeniyle Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Sakatlığı sonrası Kayserispor maçında sahalara geri dönen deneyimli stoper, Galatasaray maçında takımını yalnız bırakmak zorunda kalacak.
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