Fenerbahçe, ligde şampiyonluk yarışına erken havlu attı, teknik direktör değişimiyle Pereira yerini İsmail Kartal'a bıraktı. Kartal için de işler sıkıntılı başlamıştı ancak Fenerbahçe son 2 aylık süreçte ligde tam anlamıyla ayağa kalktı. İsmail Kartal'ın ekibi, son olarak Kayseri deplasmanında 4-0'lık rahat bir galibiyet aldı. Fenerbahçe, ligde son 7 karşılaşmada 6 kez kazanırken, yaklaşık 70 dakika 10 kişi oynadığı Trabzonspor ile berabere kaldı.



Rekabet tavan yapacak



Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe'de yıldızların formu tavan yaptı. Samuel, Zajc, Crespo, İrfan, Rossi, Mert Hakan gibi oyuncular formayı kaptı. Özellikle Arda Güler ve Pelkas, sonradan oyuna girip önemli katkı sağlıyor. Ferdi ve Szalai'nin dönmesiyle birlikte tek eksik Tisserand kaldı. Ancak Kongolu oyuncu da maça kadar hazır hale gelecek, eksik kalmayacak. Dev derbi öncesi forma rekabeti iyice tavan yapacak.



Kartal, mesaiye başladı



İsmail Kartal, ateşten gömleği giyerek göreve gelmişti, takımı ayağa kaldırmayı bildi. "Kimsenin ikinci adamı olmam" diyerek mesaj gönderen İsmail Kartal'a olan taraftar desteği her geçen hafta büyüyor. Gece gündüz Samandıra'da mesai harcayan tecrübeli teknik adam şimdi de gözüne Galatasaray'a kestirdi. Kartal, ekibiyle birlikte Sarı-Kırmızılılar'ı analiz etmeye başladı. Takımının son haftalardaki müthiş performansıyla İsmail Kartal'ın da keyfi yerine geldi. Kısacası Fenerbahçe, pazar günkü dev maça tam kadroyla, yüksek moralli ve zafer parolasıyla hazırlanıyor.



