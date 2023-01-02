Fenerbahçe'de derbi öncesi Miguel Crespo endişesi

Fenerbahçe'nin Portekizli oyuncusu Miguel Crespo, Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de derbi öncesi Miguel Crespo endişesi
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02 Ocak 2023 13:49
Miguel Crespo
Miguel Crespo
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Miguel Crespo endişesi yaşanıyor.

KART GÖRÜRSE DERBİDE YOK

Portekizli orta saha oyuncusu, Trabzonspor maçında gördüğü çift sarı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı. Miguel Crespo, cezası nedeniyle Hatayspor mücadelesinde görev yapamadı. Yıldız futbolcu, Antalyaspor maçıyla birlikte 11'deki yerine geri dönmeye hazırlanıyor. Ancak Crespo, bu mücadeleye ceza sınırında olarak çıkacak. Başarılı oyuncu salı akşamı kart görmesi halinde Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Miguel Crespo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 2 gol 3 asist kaydetti.

 
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