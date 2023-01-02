Fenerbahçe'de derbi öncesi Miguel Crespo endişesi

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Miguel Crespo endişesi yaşanıyor.
KART GÖRÜRSE DERBİDE YOK
Portekizli orta saha oyuncusu, Trabzonspor maçında gördüğü çift sarı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı. Miguel Crespo, cezası nedeniyle Hatayspor mücadelesinde görev yapamadı. Yıldız futbolcu, Antalyaspor maçıyla birlikte 11'deki yerine geri dönmeye hazırlanıyor. Ancak Crespo, bu mücadeleye ceza sınırında olarak çıkacak. Başarılı oyuncu salı akşamı kart görmesi halinde Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.
KART GÖRÜRSE DERBİDE YOK
Portekizli orta saha oyuncusu, Trabzonspor maçında gördüğü çift sarı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı. Miguel Crespo, cezası nedeniyle Hatayspor mücadelesinde görev yapamadı. Yıldız futbolcu, Antalyaspor maçıyla birlikte 11'deki yerine geri dönmeye hazırlanıyor. Ancak Crespo, bu mücadeleye ceza sınırında olarak çıkacak. Başarılı oyuncu salı akşamı kart görmesi halinde Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.
Miguel Crespo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 2 gol 3 asist kaydetti.