Fenerbahçe'de derbi öncesi korkutan istatistik!

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta 1 puan alabilen ve zirvenin 10 puan gerisine düşen Fenerbahçe, Galatasaray derbisine mutlak 3 puan parolası ile çıkacak. Ancak Fenerbahçe'nin son yıllardaki derbi performansı hiç de umut vermiyor.Sarı- Lacivertliler Galatasaray'ı son 8 maçta yenemedi. Ayrıca İstanbul derbilerinde deplasmanda son 10 maçtan da galibiyet çıkartamadı.Fener'in deplasmanda son derbi galibiyeti 23 Nisan 2017 tarihinde Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'a karşı geldi.1-0 sona eren maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü şu anda Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza attı.Fenerbahçe, pazar gecesi Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederek İstanbul derbilerindeki bu kötü döngüyü kırmaya çalışacak.Teknik direktör Vitor Pereira ile birlikte kaptan Mesut Özil de takımı derbiye motive etmek için çok büyük bir çaba sarfediyor.