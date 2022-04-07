İsmail Kartal, adeta dev derbiyi kafasında oynuyor. Tecrübeli teknik adam, idmanlardan sonra ekibiyle birlikte odasına kapanarak Galatasaray maçının olası senaryolarına karşı farklı oyun planları oluşturuyor. Ardından taktik çalışmalarda bunların provaları yapılıyor. Sarı-Lacivertliler, dolu tribünlerin coşkusuyla karşılaşmaya hızlı başlayıp, Galatasaray'ı bunaltarak bir an önce gol bulmaya çalışacak. Fenerbahçe bunu başarması halinde kontrollü bir oyuna geçiş yapacak ancak kesinlikle geri yaslanmayacak. İsmail Kartal, öne geçmeleri halinde teknik kapasitesi yüksek oyuncularıyla topa sahip olup, bol pas yaparak kontrolün kendilerinde kalmasını sağlamaya ve rakibin açıklarından yararlanıp farkı artırmaya çalışacak.



Geri yaslanmak yok



60 yaşındaki teknik adam, Aslan'ın skor avantajını elde etmesi, takımının bu sezonki 3 derbide olduğu gibi 10 kişi kalması gibi senaryolar için de hazırlık yapıyor. Galatasaray'ın öne geçmesi halinde Sarı Lacivertliler, takım boyunu kısaltıp oyunu rakip yarı alana yıkarak bir an önce eşitliği sağlamaya çalışacak. Takımına kırmızı kart konusunda ekstra dikkatli olmaları talimatı veren İsmail Kartal, bunun gerçekleşmesi halinde oyunu kendi yarı alanında karşılamayı planlıyor. Bu durumda maça sağ bekte başlaması beklenen Osayi-Samuel, süratinden faydalanmak için hücuma yerleştirilecek. Samuel ile birlikte Rossi, kanatlardan gelişecek İrfan Can'ın milimetrik paslarıyla kontratağa çıkıp savunma arkasına sarkarak tehlike yaratmak için çabalayacak.



