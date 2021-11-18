Fenerbahçe'de derbi öncesi forvet kararsızlığı

Fenerbahçe'de forvet kararsızlığı yaşanıyor. Bir tarafta Milli Takım'dan moralli dönen Serdar Dursun, diğer taraftar lige verilen arada takımla sıkı bir şekilde çalışan Mergim Berisha...

Haber; Fanatik
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Fenerbahçe'de derbi öncesi forvet kararsızlığı
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18 Kasım 2021 10:59
Mergim Berisha
Mergim Berisha
Fenerbahçe
Bir tarafta Milli Takım 'dan moralli dönen Serdar Dursun, diğer taraftar lige verilen arada takımla sıkı bir şekilde çalışan Mergim Berisha...

Pereira'yı derbi öncesi zor bir seçim bekliyor. Enner Valencia'nın sakatlığında forvette iki oyuncu arasında kıyasıya bir rekabet var.

Berisha, Antwerp maçındaki performansıyla göz doldursa da Kayserispor karşısında vasatı aşamadı. Serdar ise Kayseri maçında ilk golünasistini yaptı. İki oyuncu da kalan üç idmanda kendilerini göstermeye çalışacak. 

BERISHA'NIN PERFORMANSI

Mergim Berisha, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 2 gol attı, 3 de asist yaptı.

SERDAR DURSUN'UN PERFORMANSI

Serdar Dursun ise oynadığı 7 resmi müsabakada 1 kez ağları havalandırdı ve 1 asist yaptı.

 
 

 


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