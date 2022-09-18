Fenerbahçe'de derbi öncesi Ferdi alarmı

Fenerbahçe'de, Alanyaspor ile oynanacak mücadele öncesi Ferdi Kadıoğlu endişesi yaşanıyor.
Ligde 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, kart ceza sınırında yer alıyor. Başarılı futbolcu, Alanyaspor karşısında da kart görmesi durumunda Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik heyetten 'Sertlikten kaçın, dikkatli ol' uyarısı geldi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu maçlarda 1 asist kaydetmeyi başardı.
Ligde 3 sarı kartı bulunan Ferdi Kadıoğlu, kart ceza sınırında yer alıyor. Başarılı futbolcu, Alanyaspor karşısında da kart görmesi durumunda Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik heyetten 'Sertlikten kaçın, dikkatli ol' uyarısı geldi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu maçlarda 1 asist kaydetmeyi başardı.
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