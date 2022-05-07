Fenerbahçe'de derbi öncesi 6 eksik!

Süper Lig'de Fenerbahçe derbi karşılaşmasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.



Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.



Ligde önemli bir çıkışa imza atan ve 11 maçlık yenilmezlik serisinde 31 puan toplayan sarı-lacivertliler, üst üste 7 maçını da kazanmayı bildi.



Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 3. sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 4 puan önünde 68 puanla giriyor.



Fenerbahçe, derbiyi kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de lig ikinciliğinde yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.



6 eksik



Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 futbolcusundan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler derbide forma giyemeyecek.



Ceza sınırında 4 isim bulunuyor



Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 4 oyuncu yer alıyor.



Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.



Söz konusu isimler, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri halinde 37. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında cezalarından dolayı forma giyemeyecek.



Muhtemel 11



Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisine çıkması muhtemel 11 şöyle:



Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Marcel Tisserand, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Serdar Dursun.









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