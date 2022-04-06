Fenerbahçe'de derbi öncesi 2 kritik zirve!

Fenerbahçe'de gözler 10 Nisan Pazar günü Kadıköy'de Galatasaray ile oynanacak olan dev derbiye çevrilirken yönetim ise bir yandan da iç transferle ilgili önemli adımlar atıyor...



Takımdaki 6 genç futbolcu ile yeni sözleşme imzalanmasının ardından Altay Bayındır ve Serdar Aziz gibi tecrübeli oyuncularla da masaya oturan Sarı-Lacivertli yönetim, Galatasaray derbisi sonrası iki futbolcu ile yürütülen görüşmeleri mutlu sonla noktalamak istiyor.



Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Altay Bayındır ile büyük oranda anlaşan Fenerbahçe yönetiminin, Galatasaray maçının ardından yapılacak olan görüşmede 23 yaşındaki file bekçisiyle yeni kontrat için anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Başkan Ali Koç'un da büyük oranda anlaştıklarını açıkladığı Altay'ın 4 yıllık yeni kontrata imza atması bekleniyor.



SERDAR AZİZ DE KALSIN İSTENİYOR



Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Serdar Aziz ile de uzun süredir temasta olan Sarı-Lacivertli yönetim, özellikle İsmail Kartal'ın göreve gelişi sonrası büyük bir çıkış yakalayan 31 yaşındaki stoperi takımda tutma konusunda bir kararlılık gösteriyor.



31 yaşındaki Serdar Aziz'e 2+1 yıllık sözleşme önerilirken, deneyimli futbolcunun ise 3 yıllık yeni kontrat istediği biliniyor. Fenerbahçe yönetimi ile Serdar arasındaki görüşmelerin olumlu sürdüğü ve Galatasaray derbisi sonrası yapılacak olan görüşmelerde tarafların opsiyon konusunda da orta yolu bulması bekleniyor.



Ligde son dönemde büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, takımın iki yerli ve kaliteli futbolcusu Altay Bayındır ile Serdar Aziz'in sözleşmesini uzatarak iç transferde iki önemli hamleye imza atmayı hedefliyor.



