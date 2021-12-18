Fenerbahçe'de derbi öncesi 2 eksik!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maç öncesi 2 eksik bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de derbi öncesi 2 eksik!
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18 Aralık 2021 11:20
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligin son haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek ligin ilk yarısında kalan bölüm öncesinde moral depolamak istiyor.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 27 puan ve averajla lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 5. sırada giriyor.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 2 futbolcusundan yoksun sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu derbide forma giyemeyecek.

Derbiye 3 futbolcu yetişti

Fenerbahçe'de derbi öncesinde ceza ve sakatlıklar dolayısıyla yararlanamadığı 3 oyuncu, Beşiktaş maçında oynayabilecek.

Göztepe karşılaşmasından sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçıyla cezasını tamamladı.

İrfan Can'ın yanı sıra sakatlıklarını atlatan Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş da derbide takımdaki yerlerini görev verilmesi halinde alabilecek.

2 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ve Filip Novak derbide sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki oyuncu Beşiktaş karşısında kart görmeleri halinde VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.


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