Fenerbahçe'de derbi kahramanı Atina'da yok

"Bu transfere ne gerek vardı", "Fenerbahçe seviyesinde değil"... Miguel Crespo'nun Sarı-Lacivert macerası umduğu gibi başlamadı ve kısa sürede eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Ancak Portekizli orta saha oyuncusu, Galatasaray karşısında galibiyeti getiren füzesiyle adını Fenerbahçe tarihine yazdırmayı başardı.Crespo'nun tek üzüntüsü, adı UEFA listesinde yer almadığı için kritik Olympiakos deplasmanında takımını yalnız bırakacak olması.