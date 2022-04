Fenerbahçe'de derbi için 'bayrak' motivasyonu

Galatasaray maçı öncesinde sarı-lacivertli takımda büyük bir coşku hakim. Üst üste gelen galibiyetlerin ardından ezeli rakipleri ile oynayacakları maça odaklanan Fenerbahçe 'de Samandıra Can Bartu Tesisleri özel olarak bayraklarla donatıldı.



Sarı-lacivertli camiadaki "Galatasaray maçları Fenerbahçe için bayramdır" sözünden yola çıkarak yöneticilerin, Can Bartu Tesisleri'ni baştan aşağı bayraklarla donattığı bildirildi. Derbi haftasına oyuncular, çok farklı bir havada girdi. Teknik direktör İsmail Kartal da üst üste gelen başarılı sonuçlarla birlikte takımını oldukça rahat bir ortamda hazırlıyor.



Takımda kadro dışı bırakılan Mesut ve Ozan haricinde eksik oyuncu yok. Bununla birlikte neredeyse her futbolcu, fiziksel olarak zirve yapmış durumda.