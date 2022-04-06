Fenerbahçe'de derbi için "bayrak" motivasyonu

Fenerbahçe'de "Galatasaray maçları Fenerbahçe için bayramdır" sözünden yola çıkan yöneticiler, tesisleri baştan aşağı bayraklarla donattı. İsmail Kartal da başarılı sonuçlardan dolayı takımını daha rahat motive ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de derbi için 'bayrak' motivasyonu
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06 Nisan 2022 12:36
Galatasaray maçı öncesinde sarı-lacivertli takımda büyük bir coşku hakim. Üst üste gelen galibiyetlerin ardından ezeli rakipleri ile oynayacakları maça odaklanan Fenerbahçe 'de Samandıra Can Bartu Tesisleri özel olarak bayraklarla donatıldı.

Sarı-lacivertli camiadaki "Galatasaray maçları Fenerbahçe için bayramdır" sözünden yola çıkarak yöneticilerin, Can Bartu Tesisleri'ni baştan aşağı bayraklarla donattığı bildirildi. Derbi haftasına oyuncular, çok farklı bir havada girdi. Teknik direktör İsmail Kartal da üst üste gelen başarılı sonuçlarla birlikte takımını oldukça rahat bir ortamda hazırlıyor.

Takımda kadro dışı bırakılan Mesut ve Ozan haricinde eksik oyuncu yok. Bununla birlikte neredeyse her futbolcu, fiziksel olarak zirve yapmış durumda. 

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