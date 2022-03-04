Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Pazar günü evinde Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de zorlu mücadelenin hazırlıkları sürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor
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04 Mart 2022 13:13
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 6 Mart Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo ve Filip Novak katılmadı.

Futbolcuların 5'e 2 ve pas çalışması yaptığı antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik idman gerçekleştirildiği öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



 



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