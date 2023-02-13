Deprem felaketi sonrası Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilirken; Fenerbahçe bu iki kulüpte forma giyen ve futbola devam etmek isteyen oyunculara sahip çıkacak.



Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem ülkemizi yasa boğmuştu. Birçok çevre ilde de yıkıcı etki yaratan deprem futbol kulüplerini de olumsuz etkilemişti. Yaşanan felaket sonrası Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilme kararı almıştı. Fenerbahçe, bu iki ekipte forma giyen ve futbola devam etmek isteyen oyunculara kucak açmaya hazırlanıyor.



Öte yandan Fenerbahçe'nin Hatayspor ve Gaziantep FK'den transfer etmeye hazırlandığı futbolcular da ortaya çıkmaya başladı.



LAZAR MARKOVIC VE BERTUĞ YILDIRIM FENERBAHÇE'YE



Fenerbahçe'de gündeme gelen ilk isim Lazar Markovic oldu. Sırp kanat oyuncusu hem 2015-16'da Çubuklu formayı giymişti. Deneyimli isim Jorge Jesus'un eski öğrencilerinden biri. Markovic istemesi halinde sezon sonuna kadar Sarı-Lacivertlilerde futbol hayatına devam edebilir.



Fenerbahçe'nin lig bitene kadar kapılarını açması muhtemel bir diğer isim ise Hataysporlu Bertuğ Yıldırım. Depremden sonra yaptıklarıyla adeta kahraman haline gelen teknik direktör Volkan Demirel'in 20 yaşındaki öğrencisi için de Sarı-Lacivertliler girişimde bulunabilir. Transferler gerçekleşirse iki oyuncunun bu sezonki maaşlarını Fenerbahçe üstlenecek.











