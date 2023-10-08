Fenerbahçe'de deplasmanlarda inanılmaz istatistik!

Sarı-Lacivertli ekip bu sezon Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yaparken UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de yüksek perdeden girdi.
Kanarya, içerde ve dışarda oynadığı maçlarda istediği skoru almanın yanı sıra oynadığı futbolla da göz dolduruyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri, özellikle deplasmandaki inanılmaz istatistiğiyle alkış alıyor.
Deplasmanda inanılmaz istatistik!
Kanarya, bu sezon ligde oynadığı 3 deplasman maçında da kalesini gole kapattı. Sarı-Lacivertliler, sırasıyla Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor'u ise 1-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de çıktığı ilk 3 deplasmanda da kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Spartak Trnava müsabakası öncesinde bu sezon konuk olduğu 6 maçı da gol yemeden tamamlamayı başarmıştı. Spartak Trnava deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe, bu sezon ilk deplasman golünü kalesinde görmüştü.
Kanarya, içerde ve dışarda oynadığı maçlarda istediği skoru almanın yanı sıra oynadığı futbolla da göz dolduruyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri, özellikle deplasmandaki inanılmaz istatistiğiyle alkış alıyor.
Deplasmanda inanılmaz istatistik!
Kanarya, bu sezon ligde oynadığı 3 deplasman maçında da kalesini gole kapattı. Sarı-Lacivertliler, sırasıyla Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor'u ise 1-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de çıktığı ilk 3 deplasmanda da kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Spartak Trnava müsabakası öncesinde bu sezon konuk olduğu 6 maçı da gol yemeden tamamlamayı başarmıştı. Spartak Trnava deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe, bu sezon ilk deplasman golünü kalesinde görmüştü.