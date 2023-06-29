Fenerbahçe'de, Dennis Man sesleri

Gelecek sezon şampiyonluk isteyen ve bu kapsamda çalışmalara başlayan Fenerbahçe'ye, Dennis Man ismi gündeme geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'de, Dennis Man sesleri
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29 Haziran 2023 13:39
Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk parolasıyla çalışmalara başlayacak olan Fenerbahçe'de transferler gerçekleşmeye başladı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları forvet hattıyla da sınırlı kalmayacak. İtalya Serie B ekibi Parma'nın sağ kanat oyuncusu Dennis Man'ın Fenerbahçe'ye önerildiği ifade edildi.

GÖRÜŞME YAPILDI

Fenerbahçe 24 yaşındaki Rumen kanat oyuncusunun şartlarını değerlendirmeye aldı. Yöneticiler, Dennis Man'in menajeri Gigi Becali ile de bir görüşme yaptığı öğrenildi.

30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Rumen futbolcu, sezonu 6 gol ve 2 asistle tamamladı.

KULÜBEDEN ÇIKAMADI

Fenerbahçe yönetimi geçen sezon devre arasında Parma'dan Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'yi transfer etmiş, ancak 22 yaşındaki oyuncu yedek kulübesinden çıkamamıştı.

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