Fenerbahçe'de Dennis Man ısrarı sürüyor

Fenerbahçe gelecek sezon için hazırlıklarına devam ediyor. Sarı lacivertliler teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yeni sezona yoğun bir tempoda hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken diğer yandan ise transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak için güçlü bir kadro kurmak istiyor.
RUMEN BASININDAN ŞOK İDDİA
Fenerbahçe'de kadroya katılan Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından yeni transferler merakla beklenmeye başlandı. Fenerbahçe'de bu anlamda transfer durumu yakından takip edilen oyunculardan birisi de Rumen yıldız Dennis Man.
Sarı lacivertlilerin gündeminde yer alan futbolcudan ise Fenerbahçe taraftarına heyecanlandıran haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Rumen basını oyuncuyla ilgili kritik gelişmeyi duyurdu. Rumen basını, Fenerbahçe'nin Dennis Man için Parma ile görüşmelerini sürdürdüğünü yazdı.
Haberde; İtalyanların 6 milyon euro bonservis istediğinin altı çizildi. Parma, 2021 ocak ayında 24 yaşındaki Rumen oyuncu için Steaua Bükreş'e tam olarak 13 milyon euro ödemişti.
32 MAÇTA OYNADI
Bu sezon Parma formasıyla 32 resmi maça çıkan Dennis Man bu karşılaşmalarda 6 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken diğer yandan ise transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak için güçlü bir kadro kurmak istiyor.
RUMEN BASININDAN ŞOK İDDİA
Fenerbahçe'de kadroya katılan Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından yeni transferler merakla beklenmeye başlandı. Fenerbahçe'de bu anlamda transfer durumu yakından takip edilen oyunculardan birisi de Rumen yıldız Dennis Man.
Sarı lacivertlilerin gündeminde yer alan futbolcudan ise Fenerbahçe taraftarına heyecanlandıran haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Rumen basını oyuncuyla ilgili kritik gelişmeyi duyurdu. Rumen basını, Fenerbahçe'nin Dennis Man için Parma ile görüşmelerini sürdürdüğünü yazdı.
Haberde; İtalyanların 6 milyon euro bonservis istediğinin altı çizildi. Parma, 2021 ocak ayında 24 yaşındaki Rumen oyuncu için Steaua Bükreş'e tam olarak 13 milyon euro ödemişti.
32 MAÇTA OYNADI
Bu sezon Parma formasıyla 32 resmi maça çıkan Dennis Man bu karşılaşmalarda 6 gol, 2 asistlik katkı sağladı.