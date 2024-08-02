Fenerbahçe'de Crespo'ya son şans

Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi beklenen Miguel Crespo'nun Fred'in yokluğunda Lille kadrosuna dâhil edilmesi gündemde.
Orta sahada önemli alternatiflerden biri olan Mert Hakan Yandaş'ın cezası sebebiyle Adana Demir maçını kaçıracak olması da Crespo için büyük bir fırsat olarak görünüyor.
Ancak Mourinho'nun yönetimden altı numara çalışmalarını hızlandırmasını talep ettiği öğrenildi.
Orta sahada önemli alternatiflerden biri olan Mert Hakan Yandaş'ın cezası sebebiyle Adana Demir maçını kaçıracak olması da Crespo için büyük bir fırsat olarak görünüyor.
Ancak Mourinho'nun yönetimden altı numara çalışmalarını hızlandırmasını talep ettiği öğrenildi.
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