Fenerbahçe'de Crespo'ya son şans

Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı sonrası Portekizli Miguel Crespo'ya yeni bir şans doğdu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Crespo'ya son şans
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02 Ağustos 2024 08:59
Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi beklenen Miguel Crespo'nun Fred'in yokluğunda Lille kadrosuna dâhil edilmesi gündemde.

Orta sahada önemli alternatiflerden biri olan Mert Hakan Yandaş'ın cezası sebebiyle Adana Demir maçını kaçıracak olması da Crespo için büyük bir fırsat olarak görünüyor.

Ancak Mourinho'nun yönetimden altı numara çalışmalarını hızlandırmasını talep ettiği öğrenildi.

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