Fenerbahçe, Süper Lig 'in 9. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti.



CRESPO YİNE GÖZ DOLDURDU



Kanarya'nın orta sahadaki yıldızı Miguel Crespo, savaşçı yapısıyla yine göz doldurdu. Portekizli oyuncu, güzel oyununu bir de golle süsledi. 26 yaşındaki futbolcu, 9. dakikada şık bir gole imza attı.Crespo, bu sezon 12 maçta 2 gol ve 1 bir asistlik performans sergiledi.



LINCOLN'DEN 6. ASİST



Sarı-Lacivertliler'in sezon başında kadrosuna kattığı Lincoln Henrique, Jorge Jesus'un sisteminde sık sık forma şansı bulan isimlerden biri oldu. Brezilyalı futbolcu, Karagümrük karşısında orta alanda arkadaşlarını iyi organize etti. Genç futbolcu, mücadelede bir de asist yaptı. 6. gol pasını veren 23 yaşındaki futbolcu, bu alanda da Diego Rossi'yi yakalamayı başardı.



