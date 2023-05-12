Fenerbahçe'de Crespo planı

Fenerbahçe, Miguel Crespo ile yola devam etmek istiyor. 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu ile henüz resmi bir görüşme gerçekleştirilmedi.
Diğer yandan sarı lacivertli yönetimin takımda kalmasını istediği Crespo için, gelen tekliflerin değerlendirilme ihtimali de bulunuyor.
Önümüzdeki günlerde sözleşme yenileme görüşmelerinin hız kazanması beklenirken, Fenerbahçe yönetiminin sezon sonuna doğru somut adımlar atacağı ifade edildi.
Bu sezon Fenerbahçe forması altında 36 maça çıkan Crespo, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
Diğer yandan sarı lacivertli yönetimin takımda kalmasını istediği Crespo için, gelen tekliflerin değerlendirilme ihtimali de bulunuyor.
Önümüzdeki günlerde sözleşme yenileme görüşmelerinin hız kazanması beklenirken, Fenerbahçe yönetiminin sezon sonuna doğru somut adımlar atacağı ifade edildi.
Bu sezon Fenerbahçe forması altında 36 maça çıkan Crespo, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.