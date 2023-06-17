Fenerbahçe'de Correa belirsizliği!

İtalya Seria A devlerinden Inter'de forma giyen Joaquin Correa'ya Fenerbahçe'nin ilgisi bulunuyordu. Buna karşın Arjantinli futbolcudan sarı-lacivertlilere olumsuz haber geldi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Correa belirsizliği!
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17 Haziran 2023 12:04
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, santrfor arayışlarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin listesinde Inter'de forma giyen Joaquin Correa'da bulunuyordu. 

İtalyan basını, sarı-lacivertli kulübün oyuncuya ilgisine rağmen, Joaquin Correa'nın daha rekabetçi bir takımda oynamak istediğini iddia etti.

Ancak kulübe yakın kaynaklar, Arjantinli oyuncuyla ve Inter'le pazarlıkların devam ettiğini, olumsuz her hangi bir durumun yaşanmadığını da belirtti.

Sezon başında Inter, 28 yaşındaki golcü için Lazio'ya 27 milyon euro ödemişti. Correa, bu sezon 41 maça çıkarken 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.
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