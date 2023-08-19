Fenerbahçe'de Cengiz ve Fred heyecanı

Fenerbahçe'de yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred'in Yılport Samsunspor karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Cengiz ve Fred heyecanı
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19 Ağustos 2023 16:00
Fenerbahçe'de yeni transferler Cengiz Ünder ve Fred heyecanı yaşanıyor.

Haber Global'in haberine göre; Lisansları çıkarılan yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçta ilk 11'e yakın.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın bu isimleri maça özel olarak hazırladığı ve direkt olarak sahaya sürmeyi planladığı belirtildi. 

PAZARTESİ 21'DE 

Fenerbahçe'nin Yılport Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma Pazartesi günü saat 21:00'de başlayacak.

 

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