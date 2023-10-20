Fenerbahçe'de Cengiz Ünder pes etmedi!

Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla önemli başarılar kazanmak için savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder pes etmedi!
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20 Ekim 2023 09:56
Yaz transfer döneminde Fransa'nın köklü takımlarından Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla önemli başarılar kazanmak için savaşmaya hazır olduğunu vurguladı. 

"SAVAŞMAYA HAZIRIM"

Milli yıldız, 17 Eylül'de oynanan Antalyaspor maçının henüz 1 dakikasında sakatlanıp, 3. dakikada kenara gelmişti. Cengiz Ünder, o tarihten beri tedavi altındaydı. Formasını çok özleyen ve takımla çalışmalara başlayan 25 yaşındaki futbolcu, "Yeniden formam için savaşmaya hazırım. Bir an önce sahaya çıkıp, alınacak galibiyetlerde pay sahibi olmak istiyorum. Tüm kulvarlarda iddialıyız" dedi. Cengiz'in Hatayspor maçının kadrosunda olması bekleniyor.  

 
 

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