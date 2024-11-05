Fenerbahçe'de Cengiz Ünder müjdesi

AZ Alkmaar maçına hazırlanan Fenerbahçe'de, sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak olan Cengiz Ünder bireysel koşulara başladı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder müjdesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2024 15:29
Son güncelleme 05 Kasım 2024 16:02
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Cengiz Ünder konusunda da önemli bir gelişme yaşandı. 27 yaşındaki futbolcu, bireysel koşulara başladı.

Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 3 maçta süre buldu.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, bireysel koşulara başladı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery