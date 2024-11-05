Fenerbahçe'de Cengiz Ünder müjdesi

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Cengiz Ünder konusunda da önemli bir gelişme yaşandı. 27 yaşındaki futbolcu, bireysel koşulara başladı.
Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 3 maçta süre buldu.
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, bireysel koşulara başladı.
Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Cengiz Ünder konusunda da önemli bir gelişme yaşandı. 27 yaşındaki futbolcu, bireysel koşulara başladı.
Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 3 maçta süre buldu.
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder, bireysel koşulara başladı.