Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in lisansı çıktı!

Fenebahçe, Marsilya'dan transfer ettiği Milli futbolcu Cengiz Ünder'in lisansını çıkardı.
26 yaşındaki futbolcu İsmail Kartal'ın süre vermesi halinde pazartesi günü oynanacak Samsunspor maçı da görev alabilecek.
Fenerbahçe Cengiz Ünder'i 15 milyon euro karşılığında Fransız ekibinden kadrosuna katmış ve tarihinin en pahalı transferini yapmıştı.
26 yaşındaki futbolcu İsmail Kartal'ın süre vermesi halinde pazartesi günü oynanacak Samsunspor maçı da görev alabilecek.
Fenerbahçe Cengiz Ünder'i 15 milyon euro karşılığında Fransız ekibinden kadrosuna katmış ve tarihinin en pahalı transferini yapmıştı.