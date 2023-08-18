Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in lisansı çıktı!

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan transferi Cengiz Ünder'in lisansı çıkarıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in lisansı çıktı!
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18 Ağustos 2023 11:26
Fenebahçe, Marsilya'dan transfer ettiği Milli futbolcu Cengiz Ünder'in lisansını çıkardı.

26 yaşındaki futbolcu İsmail Kartal'ın süre vermesi halinde pazartesi günü oynanacak Samsunspor maçı da görev alabilecek.

Fenerbahçe Cengiz Ünder'i 15 milyon euro karşılığında Fransız ekibinden kadrosuna katmış ve tarihinin en pahalı transferini yapmıştı.
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