'de bu sezon beklentilerin altında kalansakatlığının ardından ekstra idmanlarla hazırlanıyor.Cengiz Ünder'in Karagümrük maçında kulübede olacağı ancak 2. yarıya görev almasının yüksek ihtimal olduğu bildirildi.Ünder, en kısa sürede 11'deki yerini almayı hedefliyor.Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.