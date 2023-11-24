Fenerbahçe'de Cengiz Ünder görev bekliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de bu sezon beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder, en kısa sürede 11'deki yerini almayı hedefliyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder görev bekliyor
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24 Kasım 2023 12:35
Fenerbahçe'de bu sezon beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder sakatlığının ardından ekstra idmanlarla hazırlanıyor.

Cengiz Ünder'in Karagümrük maçında kulübede olacağı ancak 2. yarıya görev almasının yüksek ihtimal olduğu bildirildi.

Ünder, en kısa sürede 11'deki yerini almayı hedefliyor.



FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı. 

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