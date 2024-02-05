Fenerbahçe'de Cengiz Ünder eleştirilerle güçlendi!

'defırtınası devam ediyor. Tecrübeli futbolcu son dönemdeki performansını arttırarak sürdürüyor.Son Antalyaspor maçında kritik anda attığı şık golle takımının üç puan kazanmasında etkili olan tecrübeli kanat oyuncusu şu ana kadar doğrudan 15 puana katkı sağladı.Marsilya'dan 15 milyon euroya alınan ve yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre formadan uzak kalan Cengiz hem yüksek ücreti hem de oynayamaması nedeniyle bir hayli eleştiri toplamıştı. İrfan Can'ın da sağ kanattaki üstün performansı sebebiyle Cengiz kulübede beklemek zorunda kaldı.Bulduğu fırsatları iyi değerlendiren Cengiz gelinen noktada takımın en kilit isimlerinden biri oldu. Ligin ilk yarısındaki Samsunspor maçında oyun 0-0 devam ederken Dzeko'ya yaptığı asist ile takımını öne geçirdi. Ardından Kayserispor maçında gol ve asistiyle başroldeydi. İstanbulspor maçında attığı dört golle yıldızlaştı.Ankaragücü maçında da iki gol kaydederek yine tüm yükü çeken isimdi. Antalya deplasmanında da rakip filelere bıraktığı muazzam golle takımını rahatlatırken, rakibin de hızını kesti. Cengiz şu ana kadar doğrudan takımına 15 puan kazandırmış oldu.Sarı-lacivertli ekibe kaliteli kadronun faydaları bir maç daha kazandırdı. Antalya deplasmanında atılan gollerde usta ayakların öne çıkması dikkat çekti. Cengiz'in attığı sıradışı gol tamamen kendi becerisiydi.Son golde savunmadan Bonucci'nin pası büyük takdir topladı. Benzer şekilde Batshuayi de çok iyi bitirdi. Fenerbahçe doğru ve kendi oyununu oynamaya çalışsa da gol kaliteli ayaklar sayesinde geldi.