Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'den resital

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de geldiği günden beri tam olarak bekleneni veremeyen Cengiz Ünder, Kayserispor deplasmanında adeta resital sundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'den resital
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21 Aralık 2023 09:57
Son güncelleme 21 Aralık 2023 10:05
Deplasmanda Kayserispor'u 4-3 yenen Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder sonunda kendini gösterdi...

Geldiği günden bu yana eleştiri oklarının hedefi olan Cengiz Ünder, dün akşam sonunda kendisinden beklenen performansı verdi.

İlk devrede kusursuza yakın bir futbol ortaya koyan 26 yaşındaki hücum oyuncusu, 40 dakikada bir gol ve bir asiste ulaştı.

Cengiz, skora yaptığı katkının yanında takımının hücumlarında da başroldeydi. Milli futbolcu, 72 dakika sahada kalırken, sezonun ilerleyen bölümlerinde forma rekabetinde olacağının sinyallerini gözler önüne serdi. 

 

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