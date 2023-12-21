Deplasmanda Kayserispor'u 4-3 yenen'nin milli yıldızısonunda kendini gösterdi...Geldiği günden bu yana eleştiri oklarının hedefi olan Cengiz Ünder, dün akşam sonunda kendisinden beklenen performansı verdi.İlk devrede kusursuza yakın bir futbol ortaya koyan 26 yaşındaki hücum oyuncusu, 40 dakikada bir gol ve bir asiste ulaştı.Cengiz, skora yaptığı katkının yanında takımının hücumlarında da başroldeydi. Milli futbolcu, 72 dakika sahada kalırken, sezonun ilerleyen bölümlerinde forma rekabetinde olacağının sinyallerini gözler önüne serdi.