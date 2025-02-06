Fenerbahçe'de Cengiz Ünder belirsizliği sürüyor!

Fenerbahçe'de forma giyen oyuncu Cengiz Ünder, yüksek maliyeti sebebiyle elden çıkarılamadı ve kulüpteki geleceği merak konusu.

Haber; Türkiye
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder belirsizliği sürüyor!
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06 Şubat 2025 09:40
Fenerbahçe geçen sezon kadrosuna önemli takviyeler yaparken Cengiz Ünder transferi büyük ses geçirmişti. Ancak o ses sahada neredeyse hiç çıkmadı. Gerek sakatlık gerek formsuzluk sebebiyle bonservisine 15 milyon avro verilerek alınan Cengiz Ünder büyük hayal kırıklığına dönüştü.

Bir dönem millî takımın da önemli ismi olan kanat oyuncusu, şu anda hem transferden uzak hem de formadan. Devre arasında elden çıkarılması gündemdeydi. Yönetim de kulübedeki yüksek maliyetten kurtulmak için kolaylık sağlayacaktı ancak hesaplar tutmadı.

KOÇ GÖRÜŞECEK

Avrupa'dan bazı takımlara kiralık olarak önerildi ama yıllık 2,2 milyon avroluk maliyeti kulüplere geri adım attırdı. Beşiktaş ile adı anılsa da somut bir durum olmadı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da ara ara şans verip durumunu görmek istediği Cengiz'in durumu ciddi anlamda can sıkıcı bir hâl aldı.

Başkan Ali Koç'un oyuncu ile özel olarak görüşüp bir an önce sahalara dönmesi konusunda motivasyon konuşması yapması bekleniyor. Çünkü Cengiz'in kazanılmasından başka çare yok. Önünde daha üç yıllık mukavele duruyor.

35''TEN DÜŞTÜ

Cengiz Ünder kariyerinde en yüksek piyasa değerine Roma'da (35 milyon avro) ulaşırken şu anki güncel değeri 7, milyon avrolara düşmüş durumda.

RUSYA İHTİMALİ

Cengiz Ünder için Avrupa Liglerinde transfer ihtimali kalmazken yeni bir iddia ortaya atıldı. O da Rusya ekibi Zenit'in sarı lacivertli oyuncu ile ilgilendiği ve futbolcunun cevabını beklediği öne sürüldü. Ancak Cengiz'in de Rusya'ya çok sıcak bakmadığı belirtiliyor.

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