SPORX ÖZEL - Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Cengiz Ünder'in transfer görüşmeleri çıkmaza girdi.
Sarı-lacivertli yöneticiler, 26 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder ile transfer için anlaştı ancak kulübü Marsilya ile görüşmelerde sorun çıktı.
MARSİLYA 20 MİLYON € İSTİYOR
Fenerbahçe, Cengiz Ünder için 8 milyon bonservis ve 4 milyon euro bonuslar şeklinde Marsilya'ya resmi teklifini iletti. Fransız ekibi, milli futbolcu için 20 Milyon euro istediğini ve bu rakamda indirime gitmeyi düşünmediklerini bildirdi.
Son görüşmede Marsilya, 20 milyon euro bonservis bedeli almadan Cengiz Ünder'in ayrılmasına izin vermeyeceğini iletince, transfer görüşmeleri zora girdi.
Fenerbahçeli yöneticiler, Cengiz Ünder transferi için Marsilya ile bir kez daha görüşecek. Bu görüşmede de Fransız ekibi bonservis bedelinde indirime gitmezse, transfer rafa kalkacak.
CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.
Sarı-lacivertli yöneticiler, 26 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder ile transfer için anlaştı ancak kulübü Marsilya ile görüşmelerde sorun çıktı.
MARSİLYA 20 MİLYON € İSTİYOR
Fenerbahçe, Cengiz Ünder için 8 milyon bonservis ve 4 milyon euro bonuslar şeklinde Marsilya'ya resmi teklifini iletti. Fransız ekibi, milli futbolcu için 20 Milyon euro istediğini ve bu rakamda indirime gitmeyi düşünmediklerini bildirdi.
Son görüşmede Marsilya, 20 milyon euro bonservis bedeli almadan Cengiz Ünder'in ayrılmasına izin vermeyeceğini iletince, transfer görüşmeleri zora girdi.
Fenerbahçeli yöneticiler, Cengiz Ünder transferi için Marsilya ile bir kez daha görüşecek. Bu görüşmede de Fransız ekibi bonservis bedelinde indirime gitmezse, transfer rafa kalkacak.
CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.