Fenerbahçe'de Cengiz kararı!

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde Cengiz Ünder için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Cengiz kararı!
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09 Ekim 2024 10:43
Fenerbahçe'de sezon başında ayrılığı gündeme gelen ancak takımda kalan Cengiz Ünder ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde 27 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırabilir.

Fenerbahçe Yönetimi, devre arası transfer döneminde Cengiz Ünder için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

Yıldız oyuncunun ocak ayına kadar göstereceği performans, Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyecek.

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de bu sezon 3 maçta 99 dakika süre bulabildi.

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