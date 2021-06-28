Fenerbahçe'de Caulker için yeni hoca bekleniyor

Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Steven Caulker'ın resmen açıklanması için yeni hoca bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Caulker için yeni hoca bekleniyor
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28 Haziran 2021 10:35
Steven Caulker
Steven Caulker
Alanyaspor
Fenerbahçe'nin en önemli hedeflerinden biri olan stoper takviyesi için prensipte anlaştığı Steven Caulker'ın resmen açıklanması için yeni teknik direktör bekleniyor.

2019-2020 sezonu ara transfer döneminde Alanyaspor'a gelen 29 yaşındaki İngiliz futbolcu, özellikle geçen sezon performansıyla fark yaratmıştı. Ligde 32 maçta toplam 2880 dakika forma giyen Caulker 3 gol atıp, iki de asist yapmıştı.




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