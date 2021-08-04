Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı

Fenerbahçe Kulübü'nde yeni sezon öncesi iki futbolcu kadro dışı kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı
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04 Ağustos 2021 16:24
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı kaldı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİNAÇIKLAMASI

"Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir. Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

TOPLAMDA 6 İSİM KADRO DIŞI

Kemal Ademi, Sadık Çiftpınar, Mame Thiam, Oğuz Kağan Güçtekin'in ardından Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün de kadro dışı kalmasıyla, Fenerbahçe'de geçen sezon forma giyen 6 isim, yeni sezon öncesinde gönderilecekler listesine yazıldı.


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