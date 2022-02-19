Fenerbahçe'de Çağtay Kurukalıp'ı heyecan bastı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Çağtay Kurukalıp, sarı-lacivertli formayı giymek için sabırsızlanıyor.

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Fenerbahçe'de Çağtay Kurukalıp'ı heyecan bastı
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19 Şubat 2022 11:00
Fenerbahçe'de sol bek eksikliği nedeniyle Hatayspor karşısında genç futbolcu Çağtay Kurukalıp oynayacak.

Takımdaki tek sol bek Filip Novak sakat, yerine oynayan Ferdi Kadıoğlu ise cezası nedeniyle Hatayspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

İsmail Kartal'ın, "Çağtay Kurukalıp 1 aydır bizle idmana çıkıyor. Hafta sonu sol bekte başlayabilir" sözleri, 19 yaşındaki futbolcuyu fazlasıyla heyecanlandırdı.

Sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen Çağtay, ligde sadece 5 maçta kadroya girdi ama süre alamadı. 19 yaşındaki oyuncu, U19 takımında se 11 karşılaşmaya çıktı.



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