Devre arasında önce Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katan ardından da Rade Krunic'e imzayı attıran, savunmasına bir takviye daha yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Hedefteki isim;Cuma günü İspanya'ya giden yönetici Selahattin Baki, burada hem Atletico Madrid hem de milli oyuncuyla bir araya geldi.İspanyol ekibinde yeteri kadar süre alamayan Çağlar, EURO 2024 kadrosunda yer alabilmek için ayrılmaya sıcak bakıyor. Çağlar'ı, Kanarya'nın yanı sıra Porto, Roma ve Fulham da istiyor. Porto ile Roma'nın, Fenerbahçe gibi yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık istediği, Fulham'ın ise İspanyollar'a 20 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli teklif ettiği öğrenildi.27 yaşındaki savunmacının tercihinin kiralık olarak takımdan ayrılmak olduğu ve bu doğrultuda Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu bildirildi.Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.