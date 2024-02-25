Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü duvar gibiydi!

Fenerbahçe'nin evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği mücadelede Çağlar Söyüncü'nün performansı dikkat çekti...
ETKİLİ PERFORMANS
Sarı-Lacivertliler'in devre arası transferlerinden Çağlar Söyüncü, Kasımpaşa karşısında yine etkili bir performans sergiledi.
Tecrübeli savunma oyuncusu hem rakibin hücumlarını kesti hem de topu oyuna ilk sokan isim oldu.
Duran toplarda da sık sık ileri çıkarak gol aradı. Maç sonunda büyük coşku yaşadı.
ETKİLİ PERFORMANS
Sarı-Lacivertliler'in devre arası transferlerinden Çağlar Söyüncü, Kasımpaşa karşısında yine etkili bir performans sergiledi.
Tecrübeli savunma oyuncusu hem rakibin hücumlarını kesti hem de topu oyuna ilk sokan isim oldu.
Duran toplarda da sık sık ileri çıkarak gol aradı. Maç sonunda büyük coşku yaşadı.