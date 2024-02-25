Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü duvar gibiydi!

FENREBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçta Çağlar Söyüncü, performansıyla dikkat çekti.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü duvar gibiydi!
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25 Şubat 2024 13:10
Fenerbahçe'nin evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği mücadelede Çağlar Söyüncü'nün performansı dikkat çekti...

ETKİLİ PERFORMANS

Sarı-Lacivertliler'in devre arası transferlerinden Çağlar Söyüncü, Kasımpaşa karşısında yine etkili bir performans sergiledi.

Tecrübeli savunma oyuncusu hem rakibin hücumlarını kesti hem de topu oyuna ilk sokan isim oldu.

Duran toplarda da sık sık ileri çıkarak gol aradı. Maç sonunda büyük coşku yaşadı. 

 
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