Fenerbahçe'de Çağlar geri dönüyor

UEFA Avrupa Ligi'nde çarşamba günü İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti sonrası yüzlerin asık olduğu gözlendi.
10 Kasım'daki Sivas maçından bu yana sakatlığından dolayı yaklaşık 1 aydır forma giyemeyen Çağlar Söyüncü'nün, Athletic Bilbao karşılaşmasında hazır olacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta sahaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.
10 Kasım'daki Sivas maçından bu yana sakatlığından dolayı yaklaşık 1 aydır forma giyemeyen Çağlar Söyüncü'nün, Athletic Bilbao karşılaşmasında hazır olacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta sahaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.