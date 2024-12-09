Fenerbahçe'de Çağlar geri dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü, Athletic Bilbao maçına hazır olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Çağlar geri dönüyor
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09 Aralık 2024 09:38
UEFA Avrupa Ligi'nde çarşamba günü İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyeti sonrası yüzlerin asık olduğu gözlendi.

10 Kasım'daki Sivas maçından bu yana sakatlığından dolayı yaklaşık 1 aydır forma giyemeyen Çağlar Söyüncü'nün, Athletic Bilbao karşılaşmasında hazır olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta sahaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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